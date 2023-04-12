В Москве произошла массовая драка между выходцами с Кавказа и Средней Азии

Выходцы с Северного Кавказа устроили массовую драку с уроженцами Центральной Азии из-за поддельной регистрации в Москве. Один человек получил ножевое ранение, сообщает ASIA-Plus со ссылкой на Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, драка произошла на Зеленодольской улице у ресторана "Вкуусно и точка".

Трое выходцев из Узбекистана вместе с друзьями из Таджикистана и Туркмении пришли разобраться с людьми, у которых они заказали регистрацию, и вернуть деньги за подделку.

Между сторонами начались словесные разборки, которые переросли в массовую драку.

Гражданин Узбекистана получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали.

По итогам драки в полицию доставили 15 человек - граждан Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, а также пять человек из Чечни, троих из Дагестана и одного из Кабардино-Балкарии.

В отношении двух граждан Узбекистана оформили протокол за мелкое хулиганство и нарушение правил въезда в Россию.

Информации о последствиях драки для других ее участников нет.