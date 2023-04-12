В Бишкек приедут ведущие специалисты компаний Twitter, Marvell, Mozilla

21 апреля в ololo Planet состоится грандиозное мероприятие для девушек в IT – Silicon Valley Women in STEM: Key success elements. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, спикеры выступят на тему "Женщины в STEM из Кремниевой долины: Ключи к успеху", где каждая из них поделится своим опытом и достижениями. Ивент организован выпускницами программы TechWomen: Норой Азыгалиевой, Ксенией Цыгановой, Дарикой Алдашевой, Бермет Досмамбетовой, Динарой Молдошевой, Еленой Чигибаевой, Турсунай Бектемировой и другими. Также на мероприятии инвестиционный акселератор Accelerate Prosperity расскажет о грядущей IT акселерации, где есть шанс привлечь инвестиции в полсотни тысяч долларов США.

TechWomen - это программа, которая предоставляет невероятные возможности всем женщинам Центральной Азии, Среднего Востока и Африки, работающим и реализующим себя в сфере STEM (science, technology, engineering and mathematics). Этот проект – инициатива Бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента США.

Перед специалистками в IT сфере выступят спикеры: Кора Лэм из Marvell Technology, которая расскажет как дойти от инжиниринга до статуса "Влиятельной женщины" по версии журнала Silicon Valley Business Journal 2022 г. Кора управляет вычислительными фермами с более чем 140 тыс. ЦП во всех центрах обработки данных Marvell по всему миру. Кэти Гиори, предпринимательница EdTech и IoT из Кремниевой долины. Кэти более 30 лет проработала в технологических компаниях в Сан-Франциско и занимала многочисленные руководящие должности в продуктовой инженерии и в Tricycle Corp., ZEDEDA, Mozilla, Arduino, Qualcomm, Etak/Sony, SRI. Джейми Фаррелл-Ранкер - менеджер по продуктам в области технологий из Сан-Франциско, проработала в Twitter более девяти лет, создавая глобальные рекламные продукты и услуги, ориентированные на доверие и безопасность. Мэг Гордон - исследовательница опыта обучения и дизайнер. Она работала с такими компаниями, как Adobe, Pearson, Google и Chegg, где изучала потребности учащихся и возможности оптимизации формального, так и неформального онлайн-обучения.

Мероприятие состоится 21 апреля, в пятницу в 16.00 – 19.00 в ololo planet conference hall. Вход бесплатный по предварительной регистрации. Количество мест ограничено до 100 человек.

Партнерами мероприятия выступили: Accelerate Prosperity в рамках проекта "Местное преобразование", софинансируемого USAID и Фондом Ага Хана, Namba One, сеть коворкингов ololo, WTM, Jeti Media.