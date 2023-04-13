Погода
$ 87.52 - 88.31
€ 95.55 - 96.55

Бывший глава полиции Алматинской области сбежал в Стамбул через Бишкек

223  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В кулуарах Мажилиса заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении беглого генерала полиции Серика Кудебаева, передает Tengrinews.kz.

"Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. Учитывая важность дела, Генпрокуратура взяла дело в свое ведение. К поиску подключены самые опытные сотрудники. Мы направили в Кыргызстан запрос и сейчас будем вести совместные разыскные мероприятия. По данным наших кыргызских коллег, Кудебаев прибыл к ним и через аэропорт Манас улетел в Стамбул. Они дают сейчас такую информацию. У нас есть договор с Турцией, и сейчас мы работаем с ними. Всю информацию мы предоставить не можем, так как человек в бегах, это может навредить следствию", - сообщил Умиралиев журналистам.

Напомним, ранее стало известно, что экс-начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева объявили в международный розыск.

Ранее СМИ заявили о побеге Кудебаева за границу. Якобы он мог пересечь границу с Кыргызстаном, оттуда уехать в Узбекистан, а затем на чартере улететь на Северный Кипр.

Напомним, в начале марта Серик Кудебаев попал в больницу и не явился в суд для выступления с последним словом. Позже процесс откладывали несколько раз. Стоит отметить, что прокуроры запросили для него 9 лет колонии за "превышение власти и должностных полномочий".

В конце апреля прошлого года Серик Кудебаев был уволен с должности начальника Департамента полиции Алматинской области по собственному желанию. В мае того же года он был признан подозреваемым по делу о январских событиях. В начале января этого года Кудебаев был предан суду.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428774
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  