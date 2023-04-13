Бывший глава полиции Алматинской области сбежал в Стамбул через Бишкек

В кулуарах Мажилиса заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении беглого генерала полиции Серика Кудебаева, передает Tengrinews.kz.

"Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. Учитывая важность дела, Генпрокуратура взяла дело в свое ведение. К поиску подключены самые опытные сотрудники. Мы направили в Кыргызстан запрос и сейчас будем вести совместные разыскные мероприятия. По данным наших кыргызских коллег, Кудебаев прибыл к ним и через аэропорт Манас улетел в Стамбул. Они дают сейчас такую информацию. У нас есть договор с Турцией, и сейчас мы работаем с ними. Всю информацию мы предоставить не можем, так как человек в бегах, это может навредить следствию", - сообщил Умиралиев журналистам.

Напомним, ранее стало известно, что экс-начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева объявили в международный розыск.

Ранее СМИ заявили о побеге Кудебаева за границу. Якобы он мог пересечь границу с Кыргызстаном, оттуда уехать в Узбекистан, а затем на чартере улететь на Северный Кипр.

Напомним, в начале марта Серик Кудебаев попал в больницу и не явился в суд для выступления с последним словом. Позже процесс откладывали несколько раз. Стоит отметить, что прокуроры запросили для него 9 лет колонии за "превышение власти и должностных полномочий".

В конце апреля прошлого года Серик Кудебаев был уволен с должности начальника Департамента полиции Алматинской области по собственному желанию. В мае того же года он был признан подозреваемым по делу о январских событиях. В начале января этого года Кудебаев был предан суду.