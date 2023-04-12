Айсулуу Тыныбекова в пятый раз выиграла чемпионат Азии

Айсулуу Тыныбекова в пятый раз в карьере стала победительницей чемпионата Азии по спортивной борьбе, сообщает Sport АКИpress.

На турнире в Астане (Казахстан) кыргызстанка выступала в весовой категории до 62 кг и стартовала со стадии 1/4 финала.

В первой схватке Тыныбекова боролась против спортсменки из Узбекистана и уложила ее на лопатки за 13 секунд. В полуфинале она в упорной борьбе оказалась сильнее действующей чемпионки мира и Азии Ноноки Озаки из Японии.

В финальной схватке кыргызстанка встретилась на ковре с монгольской спортсменкой и победила со счетом 9:5.

Эта победа стала для Тыныбековой пятой на чемпионатах Азии. Всего же у нее 10 медалей на взрослых чемпионатах Азии - 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые.

До 62 кг

1/4 финала

Айсулуу Тыныбекова - Дильфуза Аимбетова (Узбекистан) - победа Тыныбековой на туше

1/2 финала

Айсулуу Тыныбекова - Нонока Озака (Япония) - 2:2, победа Тыныбековой

Финал

Айсулуу Тыныбекова - Оркхон Пуревдорж (Монголия) - 9:5