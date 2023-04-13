В КГМА впервые проходят военно-медицинские игры

12 апреля в КГМА имени И.К.Ахунбаева состоялось торжественное открытие 60-ой международной юбилейной научно-практической конференции молодых учёных и студентов "Дни науки КГМА-2023". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Считаю, что данная конференция, проводимая при поддержке Министерства здравоохранения КР, является значительным событием в научно-практической сфере нашей страны, главной целью которой заключается в обмене передовым опытом и знаниями в различных отраслях медицины и науки. Отрадно, что с каждым годом увеличивается количество молодых ученых, а некоторые наши выпускники имеют возможность продолжить свою научную деятельность за рубежом. Нас радует также, что на базе КГМА планируется открытие военно-медицинской кафедры, а также кафедры биомедицинской инженерии. Могу уверенно заявить, что работа с молодыми учеными – это одно из основных стратегических направлений в деятельности КГМА. Развитие науки невозможно без участия молодых ученых, увлеченных своим делом", - сказал Тилек Мамадалиев, заместитель министра в своем выступлении.

В рамках международной научно-практической конференции с 12 по 13 апреля пройдут: первые военно-медицинские игры, первое межвузовское секционное заседание "Биомедицинская инженерия", межрегиональная научно-практическая школа "Комплексный подход к лечению ран различной этиологии у детей и взрослых", секционное заседание: "Современные аспекты медицины (на английском языке), симпозиум молодых ученых, студенческие секции, выставка медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

Следует отметить, что военно-медицинские игры проводятся впервые в истории КГМА. На первом этапе игр команды представили презентации команд и доклады, состязались в научной викторине, на втором - предстояло продемонстрировать торжественный марш, строевую и стрелковую подготовку, разборку, сборку стрелкового оружия, одевание средств индивидуальной защиты.

И последний, третий этап - для создания максимально реалистичной обстановки военно-медицинская эстафета пройдет завтра 13 апреля в общевойсковом полигоне Ала-Тоо, в воинской части 73809.