Проводится проверка по факту утери уголовных дел в Иссык-Кульском районе

На Иссык-Куль проводится доследственная проверка в отношении ответственных работников Иссык-Кульского районного суда по факту халатного отношения к своим служебным обязанностям по ст.348 (Халатность) УК КР, которые привели к утере в совокупности около 150 уголовных/гражданских дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, целью вышеуказанных действий послужило сокрытие неправомерно принятых судебных решений по отдельным резонансным уголовным делам и делам имущественного характера, а также получение материальных выгод.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению виновных лиц и поиску утерянных дел.