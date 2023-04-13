В Бишеке прошел чемпионат по чир спорту

В Бишкеке прошел чемпионат по чир спорту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, целью данного мероприятия является популяризация, пропаганда чир спорта среди жителей г.Бишкек и формирование сборной команды. На сцене выступили более 100 юных спортсменов от 15 команд в разных программах.
По итогам соревнования были выявлены следующие победители:
Дети Фристайл двойка – Победители Сапарбекова Бермет/Уларбекова Аяна - "Баластан.KG".
Дети Фристайл Малая команда – Победители Команда "BStyle - Тигры".
Дети Фристайл Команда – Победители Команда "Баластан.KG - Салтанат".
Дети Джаз двойка – Победители Балпаева Асинат/Строкова София - "BStyle".
Юниоры Фристайл Двойка – Победители Атакеева Акылый/Адамалиева Нурбийке - "Баластан.KG".
Юниоры Фристайл Команда – Победители Команда "Баластан.KG - Глория".
Юниоры Джаз Двойка – Победители Спиридович Любовь/Талантбекова Адия - "ADEM".
Взрослые Фристайл двойка – Победители Гасимова Алина/Аксиненко Анастасия – "Savage cheerleaders".
Взрослые Фристайл Малая команда – Победители Команда "BStyle - Тигры".
Взрослые Фристайл Команда – Победители Команда "BStyle – Sky".
Взрослые Джаз двойка – Победители Ли Юля/Берхтольд Данна - "BStyle".
Взрослые Джаз Команда – Победители Команда "BStyle – Sky".
Взрослые Хип-Хоп двойка – Победители Ли Юля/Берхтольд Данна - "BStyle".
Взрослые Хип-Хоп Малая команда – Победители Команда "Boom".
Взрослые Хип-Хоп Команда – Победители Команда "BStyle-Generation-2".
Взрослые Чир Групповые станты микс Малая команда – Победители Команда "Savage cheerleaders".
Взрослые Чир Групповой стант Малая команда – Победители Команда "КВАТРО".
Взрослые Чир Групповой стант Команда – Победители Команда "КВАТРО - 1".
Взрослые Чир Партнёрский стант – Победители Юриев Максим/Ганиева Алина - "Savage cheerleaders".
Взрослые Чир Партнёрский стант микс – Победители Корешков Данил/Пугачёва Мирослава - "Savage cheerleaders".
Взрослые Чир Групповой стант микс Команада - Победители Команда "КВАТРО - 2".