С целью улучшения оказания медицинской помощи детям на уровне первичной медико-санитарной помощи, а также для снижения заболеваемости от вакциноуправляемых инфекционных болезней и повышения доступа к вакцинам гарантированного качества, с 11 апреля 2023 года в Бишкеке организованы выездные мобильные клиники по охвату профилактическими прививками детского и взрослого населения для иммунизации внутренних мигрантов, проживающих в новостройках и не состоящих на учете в медицинских организациях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, выездная мобильная клиника начала свою работу на территории ЦСМ №10, и принимают жителей жилмассивов Дордой, Ак Жар, Келечек. Далее планируется проведение и использование Мобильной клиники в других жилмассивах города.

Также в рамках кампании жители могут пройти бесплатное обследование УЗИ и получить консультации узких специалистов, как невропатолог, хирург, окулист, ЛОР врач, семейный врач.