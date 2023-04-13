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Художница Ангелина Мох организовала мастер-класс для школьников Тюпа (фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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С 3 по 12 апреля в селе Михайловка, Иссык-Кульской области, Тюпского района в средней школе им. Т.Г.Шевченко №25 прошли серии мастер-классов по рисованию акрилом, гуашью и пастелью для школьников от 1-до 11 классов на тему: "Образы родного края – Михайловка" с целью повышения культурной деятельности и искусства, раскрытия творческого потенциала у школьников. Об этом нашему изданию vb.kg сообщила сама художница.

По ее словам, творческие ателье имели большой успех у школьников и получили много отзывов от их родителей, по завершению 134 школьника приняли участие и каждый нарисовал картину.

Основная цель проекта - повысить культурную деятельность в селе Михайловка, Тюпского района, Иссык-Кульской области через организацию художественной выставки картин школьников средней школы им. Т.Г. Шевченко в Доме культуры.

В рамках проекта была специально подготовлена программа. С 3-го по 11-го апреля прошли серии мастер-классов по рисованию акрилом, гуашью и пастелью для школьников средней школы им. Т.Г. Шевченко с 1 го по 11 классы.

12 апреля вместе со специалистом по культурному лидерству Мээр Кошоевой прошел тренинг по повышению знаний и умений в сфере культурного менеджмента для учителей по рисованию, педагогической части, работникам дома культуры и активистов села.

1-го мая в Доме культуры в селе Михайловка для всех жителей села, родителей и школьников состоится художественная выставка картин школьников, нарисованных во время мастер-классов. На торжественном открытии выставки школьникам будут вручены памятные призы и грамоты за лучшие работы.

Справка: Мастер-классы организованы выпускницей Михайловской средней школы, арт-менеджером, художником Ангелиной Мох, которая получила малый грант на реализацию своего проекта от ОФ "Культурный центр "Кудук"" по "Программе культурного лидерства - культура для развития регионов" при поддержке Правительства Швейцарии (Government of Switzerland) в партнерстве с Молодежной организацией "СТАН" (Украина/Финляндия) и "Лабораторией культуры и менеджмента" (Грузия), а также при содействии с айыльным аймаком "Иссык-Куль" и школой им. Т.Г. Шевченко №25.


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URL: https://www.vb.kg/428803
Теги:
Иссык-Кульская область, Тюпский район, художник
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