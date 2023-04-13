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МДС и ПНД заключили меморандум для стабильности экономики Кыргызстана

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- Нина Ничипорова
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Международный деловой совет и Палата независимых директоров КР заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ подписали исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков и президент ПНД Талантбек Омуралиев.

Сотрудничество двух организаций в области корпоративного управления поможет развивать в стране принципы ответственного, прозрачного и эффективного менеджмента. Стоит учесть, что у МДС и ПДН накоплен значительный опыт в этой сфере.

"В МДС вот уже 13-й год успешно работает комитет по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности. В последнее время компании - члены Международного делового совета стремятся придерживаться нового направления, соблюдая в своей деятельности принципы и механизмы ESG (экология, социальные проекты, корпоративное управление). Они основаны на защите окружающей среды, создании благоприятных социальных условий и надлежащем корпоративном управлении", - прокомментировал vb.kg цель подписания документа глава МДС Аскар Сыдыков.

Палата независимых директоров страны для развития национальной экономики через корпоративное управление проводит консультации и экспресс-диагностику предприятий на соответствие принципам и практикам корпоративного управления, дает рекомендации по развитию компаний.

"Подписав меморандум, МДС и ПНД смогут эффективнее обмениваться опытом, содействовать повышению качества корпоративного управления компаний в Кыргызстане в соответствии с лучшими международными стандартами и практиками", - сказал vb.kg президент ПНД Талантбек Омуралиев.


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URL: https://www.vb.kg/428804
Теги:
МДС, меморандум, стратегия развития, экология, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, Документ
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