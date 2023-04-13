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Корейские чиновники посетили исторический музей в Бишкеке

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- Азамат Касыбеков
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Национальный исторический музей посетила делегация управления культурного наследия Республики Корея. Группу ответственных работников возглавил заместитель – администратора Администрации управления культурного наследия Республики Корея Ли Кён Хун. Гостей встретила директор Национального исторического музея Жылдыз Бакашова.

Представители авторитетного учреждения Кореи с большим интересом осмотрели экспозицию музея. Ли Кён Хун отметил, что музей очень хорошо оснащен.

По словам Жылдыз Бакашовой во время встречи были обсуждены возможность подписания документов о сотрудничестве между корейскими и кыргызским музеями. С целью обмена опытом и экспертными знаниями, поощрения культурного многообразия и сохранения исторического наследия.


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URL: https://www.vb.kg/428805
Теги:
Южная Корея, Бишкек, исторический музей
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