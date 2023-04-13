Корейские чиновники посетили исторический музей в Бишкеке

Национальный исторический музей посетила делегация управления культурного наследия Республики Корея. Группу ответственных работников возглавил заместитель – администратора Администрации управления культурного наследия Республики Корея Ли Кён Хун. Гостей встретила директор Национального исторического музея Жылдыз Бакашова.

Представители авторитетного учреждения Кореи с большим интересом осмотрели экспозицию музея. Ли Кён Хун отметил, что музей очень хорошо оснащен.

По словам Жылдыз Бакашовой во время встречи были обсуждены возможность подписания документов о сотрудничестве между корейскими и кыргызским музеями. С целью обмена опытом и экспертными знаниями, поощрения культурного многообразия и сохранения исторического наследия.