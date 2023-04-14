Погода
$ 87.60 - 88.30
€ 95.55 - 96.55

Архивная прогулка по Свердловскому району Бишкека

142  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В честь Дня города столичная мэрия подготовила материал об истории становления Свердловского района.

Архивные фото взяты в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Кыргызской Республики.

Свою летопись Свердловский район начинает в далёком 1938 году. Решение о создании нового района приняли на заседании Центрального исполнительного комитета Кыргызской Советской Социалистической Республики.

Затем, из-за изменений в административно-территориальном делении города Бишкек, Свердловский район вновь был образован в 1964 году. С этого момента закрепились нынешние границы района в северо-восточной части столицы. Он занимает территорию 3340 га от улицы Юсупа Абдрахманова (бывш. Советской) до восточной границы города.

Первым секретарем Свердловского райкома был Нанаев Акматбек Касымкулович.

С полным текстом можно ознакомиться по следующей ссылке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428828
Теги:
мэрия, Свердловский район, фотография, архив, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  