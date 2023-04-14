Архивная прогулка по Свердловскому району Бишкека

В честь Дня города столичная мэрия подготовила материал об истории становления Свердловского района.

Архивные фото взяты в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Кыргызской Республики.

Свою летопись Свердловский район начинает в далёком 1938 году. Решение о создании нового района приняли на заседании Центрального исполнительного комитета Кыргызской Советской Социалистической Республики.

Затем, из-за изменений в административно-территориальном делении города Бишкек, Свердловский район вновь был образован в 1964 году. С этого момента закрепились нынешние границы района в северо-восточной части столицы. Он занимает территорию 3340 га от улицы Юсупа Абдрахманова (бывш. Советской) до восточной границы города.

Первым секретарем Свердловского райкома был Нанаев Акматбек Касымкулович.

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