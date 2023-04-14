Погода
$ 87.60 - 88.30
€ 95.55 - 96.55

Первая леди КР приняла участие в церемонии открытия школы на Иссык-Куле

151  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 14 апреля в селе Санташ Тюпского района Иссык-Кульской области состоялась торжественная церемония открытия здания средней школы №15 им. А.Муканова после проведенной модернизации. Об этом сообщает организаторы мероприятия.

По их данным, в открытии приняли участие первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова, депутаты Жогорку Кенеша и др.

Здание школы было построено 1976 году, с того времени ни разу не проводился капитальный ремонт, соответственно школа не соответствовала современным нормам энергоэффективности, а холодные классы в отопительный сезон еще больше затрудняли учебный процесс. Ремонтные работы были начаты в мае 2022 года, и завершены в апреле 2023 года.

Ремонтные работы, начавшиеся в мае 2022 года, проводились под строгим надзором инженеров АРИС и были завершены согласно установленным контрактом срокам. В процессе модернизации данного объекта была усилена сейсмостойкость, проведена теплоизоляция здания школы, утеплена крыша, окна и двери заменены на новые энергосберегающие, установлены электрокерамические батареи, полностью обновлены санузлы, улучшена система вентиляции здания, установлены рекуператоры.

Стоит отметить, что модернизация здания позволит отныне экономить потребление электроэнергии на 40 %. Это является важным фактором, особенно в условиях дефицита и удорожания энергоресурсов, потому как проведение подобной модернизации вносит свой вклад в рациональное использование имеющихся мощностей и позволяют местной власти экономить средства и направлять на другие нужды сельчан.

Работы по модернизации средней школы были выполнены в рамках проекта "Улучшение теплоснабжения", реализуемого АРИС КР при поддержке кабмина, финансируемого Международной ассоциацией развития и Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO) правительства Швейцарии.

"Добавим, что основной задачей проекта является повышение энергоэффективности и сейсмоустойчивости в отдельных общественных зданиях, главным образом, в секторах образования и здравоохранения" -говорится в сообщении организаторов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428829
Теги:
Иссык-Кульская область, школа, Открытие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  