Первая леди КР приняла участие в церемонии открытия школы на Иссык-Куле

Сегодня, 14 апреля в селе Санташ Тюпского района Иссык-Кульской области состоялась торжественная церемония открытия здания средней школы №15 им. А.Муканова после проведенной модернизации. Об этом сообщает организаторы мероприятия.

По их данным, в открытии приняли участие первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова, депутаты Жогорку Кенеша и др.

Здание школы было построено 1976 году, с того времени ни разу не проводился капитальный ремонт, соответственно школа не соответствовала современным нормам энергоэффективности, а холодные классы в отопительный сезон еще больше затрудняли учебный процесс. Ремонтные работы были начаты в мае 2022 года, и завершены в апреле 2023 года.

Ремонтные работы, начавшиеся в мае 2022 года, проводились под строгим надзором инженеров АРИС и были завершены согласно установленным контрактом срокам. В процессе модернизации данного объекта была усилена сейсмостойкость, проведена теплоизоляция здания школы, утеплена крыша, окна и двери заменены на новые энергосберегающие, установлены электрокерамические батареи, полностью обновлены санузлы, улучшена система вентиляции здания, установлены рекуператоры.

Стоит отметить, что модернизация здания позволит отныне экономить потребление электроэнергии на 40 %. Это является важным фактором, особенно в условиях дефицита и удорожания энергоресурсов, потому как проведение подобной модернизации вносит свой вклад в рациональное использование имеющихся мощностей и позволяют местной власти экономить средства и направлять на другие нужды сельчан.

Работы по модернизации средней школы были выполнены в рамках проекта "Улучшение теплоснабжения", реализуемого АРИС КР при поддержке кабмина, финансируемого Международной ассоциацией развития и Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO) правительства Швейцарии.

"Добавим, что основной задачей проекта является повышение энергоэффективности и сейсмоустойчивости в отдельных общественных зданиях, главным образом, в секторах образования и здравоохранения" -говорится в сообщении организаторов.