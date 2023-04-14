Космонавт Сергей Корсаков исполнил со школьниками песню "Звезды"

12 апреля в Международный день космонавтики Российский космонавт-испытатель, уроженец Кыргызстана Сергей Корсаков вернулся в свои первые школьные годы, которые прошли в школе-гимназии №24 им. А.Токомбаева. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, сопровождали космонавта заместитель мэра столицы Виктория Мозгачева, заместитель главы Первомайского района Аида Рысбаева, руководитель районного центра образования и директор школы.

В рамках насыщенной программы показан видео-ролик про первый полёт человека в космос Юрия Гагарина совершенного 12 апреля 1961 года, вместе с этим и о других космических путешествиях в истории человечества.

После, Сергей Корсаков вместе с ребятами исполнили песню "Звёзды" российской рок-группы "Уматурман", вокальная партия для видео-клипа была записана во время нахождения на орбите.

Затем, состоялась церемония вступления в школьную детскую организацию – Республики "Ачык-Асман", далее показан танец "Манас" танцевального ансамбля "Ак-маанай".

В завершении космонавту подарили национальный головной убор ак-калпак и кыргызский чапан.

Отметим, что полёт Сергея Корсакова Российского космонавта-испытателя отряда Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.Гагарина" стартовал 18 марта 2022 года с космодрома "Байконур" на корабле "Союз МС-21" к Международной космической станции в качестве бортинженера №1, вернулся на Землю 29 сентября 2022 года, продолжительность полёта составила более 194 суток (4 656 часов).