В Бишкеке обсудили новую налоговую политику

В Бишкеке состоялся круглый стол на тему: "Новая налоговая политика КР: позиция бизнеса и власти", с участием министра экономики и коммерции КР Данияра Амангельдиева, представителей Жогорку Кенеша, государственных органов, экспертного и бизнес сообщества. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Как отметил министр Данияр Амангельдиев, наличие подобных площадок, это всегда возможность для диалога, с внедрением электронной товаротранспортной накладной, электронной счет-фактуры, контрольно-кассовых машин было множество нареканий о том, что не было никаких разъяснений и встреч.

На самом деле, таких встреч было достаточно, и на этих мероприятиях обменивались мнениями, знаниями, опытом и все понимали суть внедрения. Но все же, было принято решение о переносе штрафных санкций, внесении минимального штрафа. Сегодня разъяснительные работы продолжаются.

В рамках сегодняшнего круглого стола обсуждены вопросы, связанные с реализацией новой налоговой политики в КР. Целью мероприятия является не критика нового налогового законодательства, а конструктивный диалог и выработка предложений по оптимизации внедрения новой политики.

В ходе вопросов-ответов отмечалось, что социально-значимым инструментом успешной реализации налоговой политики является Налоговый кодекс, он же выступает и гарантом правового взаимодействия между государством, бизнесом и гражданами.

Целью вновь принятого кодекса является адаптация налогового законодательства Кыргызской Республики к современным экономическим условиям, дальнейшее совершенствование цифровизации налоговых процедур, создание равных условий ведения предпринимательской деятельности и сокращение теневой составляющей экономики.

Вместе с тем государству необходимо предпринимать дальнейшие меры по созданию, совершенствованию механизмов воздействия как на официальную систему экономики страны, так и на теневую ее часть с целью постоянной трансформации теневого сектора в легальную составляющую рыночной экономики, так 3 апреля Президентом страны подписан законопроект предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс КР.

В частности, документ предусматривает:

- Списание налоговых задолженностей субъектов, пострадавших в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской и Ошской областей;

- Расширение режима на основе единого налога без ограничения объема выручки (в настоящее время до 30 млн сомов);

- Бессрочное освобождение от уплаты налогов индивидуальных предпринимателей с годовым объемом выручки от реализации товаров, работ, услуг до 8 млн сомов, выполняющие требования по применению ККМ;

- Установление 0,1% налога для предпринимателей на рынках, годовой оборот которых не превышает 100 млн сомов;

- Снижение ставки единого налога для торговли с 4% при наличном расчете и 2% при безналичном расчете до: - 0,5 % - с годовым оборотом до 30,0 млн сомов; 1 % - с оборотом от 30,0 млн сомов до 50,0 млн сомов;

- Снижение ставок по единому налогу для услуг общественного питания без ограничения по объему выручки: - в городах Бишкек и Ош:

-6% - в наличной форме, 4% – в безналичной форме;

-на остальной территории КР:

- 4% – в наличной форме, 2% – в безналичной форме.

-Для резидентов Парка креативных индустрий:

- снижение ставки подоходного в размере до 5%;

- установление ставки единого налога предлагается в размере:

- в 2023 и 2024 годах – 0,5%;

- в 2025 и 2026 годах – 1%;

- с 2027 года – 2%;

- снижение ставки тарифов страховых взносов до 12% от размера среднемесячной заработной платы;

- Для субъектов IT-индустрии предусматривается:

- уплата налогов на основе единого налога в размере 4 % в наличной форме, 2 % в безналичной форме;

- освобождение от уплаты "Обратного НДС" резидентов Парка высоких технологий;

- Перенос введения штрафов за неиспользование электронных товарно-транспортных накладных на 1 января 2024 года;

- Снижение размеров штрафов за нарушение требований по применению ЭТТН - предупреждение за первое правонарушение, за второе правонарушение 30 расчетных показателей для физических лиц и 130 расчетных показателей для юридических лиц, за последующие правонарушения 100 расчетных показателей для физических лиц и 280 расчетных показателей для юридических лиц.

- Снижение размеров штрафов за нарушение требований по применению ККМ в части невыдачи контрольно-кассовых чеков, за первое правонарушение будет предупреждение, за второе правонарушение 500 сомов для физических лиц и 5000 сомов для юридических лиц, за последующее правонарушение 3000 сомов для физических лиц и 13000 сомов для юридических лиц;

- При уплате штрафов за нарушения, в том числе в части контрольно-кассовых машин (далее – ККМ), ЭТТН, в течение 30 дней размеры штрафов уменьшаются на 70 %.

- Освобождение от НДС поставок транспортных средств, произведенных на территории КР;

- Освобождение от уплаты НДС при вывозе отдельных товаров из СЭЗ на территорию КР;

- Предоставление права Кабинету Министров изменять ставки налогов на социально значимые товары, в пределах ставок налогов, установленных Налоговым Кодексом;

- Кабинетом Министров будет определен перечень организаций, имеющих национальное и/или государственное и/или инвестиционное значение, которым будут предоставлены льготы по налогу на прибыль, НДС и НсП;

-Освобождение субъектов, осуществляющих деятельность в сфере нефтеперерабатывающего, химического и нефтехимического производства, от уплаты НДС на товары, ввозимые в качестве основного средства;

-Законом предусматривается отрицательную курсовую разницу отнести на вычет из совокупного годового дохода по налогу на прибыль как расходы, связанные с получением дохода. Данная норма вступает в силу с 1 января 2022 года;

- Продление учетной регистрации сельскохозяйственных производителей до 1 января 2024 года;

- К договорам строительства, заключенным до 1 января 2022 года, действуют нормы Налогового кодекса КР от 17 октября 2008 года в течение срока до 1 января 2024 года.