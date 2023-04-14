Президент закручивает гайки

Борьба с разного рода злоупотреблениями в Кыргызстане продолжается. На сей раз полетели головы в полпредстве Ошской области. Полномочный представитель президента Зиядин Жамалдинов и его первый заместитель Данияр Жаныкулов указом Садыра Жапарова освобождены от занимаемых должностей. Кроме них, уволен Турусбек Ногоев – аким Кара-Сууйского района Ошской области.

Все самые интересные новости кыргызстанцы уже привыкли узнавать из интернета. Сначала в социальных сетях появилась компрометирующая полпреда весть о том, как его родственники беззастенчиво приватизируют сельскохозяйственные угодья. А 13 апреля соцсети всколыхнул другой компромат – на сей раз на первого зама полпреда. И это история прямо-таки детективная.

Вниманию интернет-пользователей представили видео, на котором некто, очень похожий на Данияра Жаныкулова, в своем кабинете общается с кем-то, ни на кого не похожим, и принимает от него нечто, похожее на конверт.

Жаныкулов поспешил оправдаться и перевел стрелки на своего непосредственного начальника Зиядина Жамалдинова. Предположил, что именно Жамалдинов, точнее, его родственники (Уж не те ли самые, которые позарились на чужие земли?) решили таким образом его, Жаныкулова, подставить. Рассказал, что видео – фальшивка, на самом деле никаких конвертов он ни у кого не брал, а если и брал, то в этом нет ничего предосудительного: ему как первому заму полпреда приходит много писем, и все они, представьте, в конвертах!

Для чего Жамалдинову потребовалось подставлять своего зама? Загадка… Сам он, кстати, попал в поле зрения президента еще в декабре. Садыру Жапарову показалось странным, что во вверенном Жамалдинову регионе слишком медленно идет трансформация земель. Жамалдинов ответил что-то невнятное. "Надо проверить, - обратился под Новый год президент к Акылбеку Жапарову, - здесь возможна коррупция". И не ошибся.

Все это, впрочем, никак не объясняет его предполагаемой "подставы". Да и вообще: откуда взялось это скандальное видео? Как оно попало в интернет? Видео, между прочим, достаточно высокого качества. Снимал явно человек, непохожий на дилетанта. И конверт там фигурирует не один. Кто-то что-то передает Жамалдинову, тот тоже вручает кому-то конверты (а именно – человеку, похожему на кара-сууйского акима Ногоева)… В общем, крайне интересное кино.

Прокуратура уже начала по нему проверку. Наверное, разберется, кто, кому, за что и сколько. И с происхождением ролика, наверное, разберется.

После этого Данияр Жамалдинов выложил в Сеть другое видео – с объяснениями. У нас ведь каждый чиновник – сам себе и режиссер, и сценарист, и оператор, и главный актер. Признал, что деньги ему все-таки приносили, но это совсем не то, о чем мы подумали. Это не взятка, а всего лишь маленький презент. Товарищ якобы принес ему деньги, которые хотел занести несколько раньше, пока первый зам полпреда лежал в больнице.

Вместе с этими тремя высокопоставленными (которые рискуют стать хорошопосаженными) чиновниками уволен еще целый ряд мелких руководителей в администрации и районах Ошской области.

Закручивание гаек на этом не закончилось. Президент рассказал о конфискации двух заводов "Аю", которые отныне переходят государству. Компания "Аю" замечена в сокрытии налогов, перевозке контрабандного спирта и прочих махинациях. Теперь и спирт, и водку будет производить государство. "Еще и продавать бы их в специализированных магазинах, - комментируют в соцсетях. – И все деньги пускать на строительство и ремонт дорог, образование и медицину".

Возможно, так и будет. Президент неоднократно заявлял, что лично ему и его окружению деньги не нужны. Деньги нужны бюджету государства. И если кто-то, похожий на руководителя компании, производящей алкоголь (прибыльнейший бизнес!), не понимает, что работать нужно честно и законно, - приходится ему объяснять. Вот такими жесткими методами.