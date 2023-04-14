C 17 по 21 апреля в Боомском ущелье будет проводиться спуск камней

С 17 по 21 апреля (без учета погодных условий) на 118 км автодороги Бишкек-Нарын –Торугарт, в Боомском ущелье (3886 км железной дороги) будут проведены работы по спуску опасных камней. Об этом сообщает пресс-служба "НК "Кыргыз темир жолу".

По ее данным, работы будут проведены в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД с 9:00 до 15:00 по местному времени. Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекращаются, и проводится пропуск автотранспорта.

Мероприятие проводится в целях обеспеченияя безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта на участке автодороги Бишкек- Нарын-Торугарт.

Ведомство просит заранее запланировать маршрут передвижения на автотранспорте.