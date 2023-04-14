Собрали для вас фильмы для выходных и ещё кое-какие развлечения

Чем заняться в выходные?

Да всем подряд! Начать бегать по утрам, вытащить с балкона велосипед, устроить генеральную уборку. А на Яндекс Музыке найдется для всего этого саундтрек - в подборке весенних солнечных плейлистов. Там есть и легкое жизнерадостное инди и танцевальные хиты для бессонных веселых ночей, и душевное ретро, и даже немного хардкора для заряда бодрости. Осталось только включить и кайфовать.

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Для КИНОвечера – выберите новый сериал, лёгкую комедию или даже триллер, если хотите взбодриться. Например…

Помните такой сериал мексиканский - "Богатые тоже плачут"? Мир замирал, когда новая серия выходила в эфир. Так вот. Вышел ремейк этого сериала! Или вдруг вам понравится панк-сказка о легендарной музыкальной группе "Король и Шут"? Это культовая группа, вокруг которой всегда было множество легенд.

Про любовь

Какая из этих парочек ваша любимая? "Офис", "Бойфренд из будущего", "Ла-Ла Ленд", "Новый Человек-паук", "Кейт и Лео", "Один день", "Искупление", "Спеши любить", "Доктор Кто", "Нормальные люди".

Смотреть, бояться!

Собрали в одном списке ваши любимые зубодробительные триллеры, каждый из них от первой до последней сцены держит в напряжении. Весь список смотрели? "Ключ от всех дверей", "Тело", "Игра", "Остров проклятых", "Другие", "Невидимый гость", "Черный ящик", "Под покровом ночи", "Воспоминания об убийстве", "Охотники за разумом".

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