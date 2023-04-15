В КР налоговую декларацию сдали уже более 317 тысяч налогоплательщиков

На 14 апреля 2023 года единую налоговую декларацию представили 317 тысяч 258 налогоплательщиков, из них 287 тыс. 128 – в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.
В том числе декларацию представили 49 тысяч 258 юридических лиц, 82 тысячи 779 индивидуальных предпринимателей, 123 тысячи 308 физических лиц, а также 61 тысяч 940 государственных и муниципальных служащих.
Напомним, что 1 мая истекает срок представления единой налоговой декларации.
До указанного срока налоговую декларацию должны представить:
– индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту;
– физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (кроме приусадебных участков);
– крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица;
– сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;
– сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, не являющиеся государственными или муниципальными служащими;
– граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;
– физическое лицо, приобретавшее в течение года имущество на сумму свыше 300 тысяч сомов.
Более подробную информацию можно получить по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.