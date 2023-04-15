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Украина, обладая триллионными залежами ресурсов, сможет ли восстановиться?

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Украина обладает триллионными залежами ресурсов. Сможет ли восстановиться страна после военного конфликта с Россией? Таким вопросом задается ютуб-канал GoodTimesBadTimes.

По данным СМИ, Украина является третьей страной в мире по экспорту пшеницы.

"Подсчитано, что ее плодородные земли смогут прокормить 60 млн человек. Невероятное богатство территории Украины добавляет еще более значимый аспект значимости соперничества между Россией и Западом за ее судьбу. Большая ее часть находится в так называемом поясе Черноземья, что делает Украину ведущим мировым производителем не только пшеницы, но и ячменя, подсолнечного масла и кукурузы. Нападение на Украину может ударить по поставкам продовольствия во многих частях мира", - утверждают авторы ролика.


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URL: https://www.vb.kg/428855
Теги:
продовольствие, пшеница, Россия, Украина
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