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Азербайджан отказался от участия в турнире в Ереване из-за сожжения флага

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Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике снялась с чемпионата Европы в Ереване. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной снятия с турнира стало сожжение флага страны во время церемонии открытия. Отмечается, что один из присутствующих подошел к сцене и сжег азербайджанский символ. Нарушителя задержали, однако позднее отпустили без привлечения к какой-либо ответственности.

Представители сборной Азербайджана заявили, что не чувствуют себя в безопасности, находясь в Армении. По их мнению, на спортсменов оказывается психологическое давление. "Нормальное участие невозможно в условиях, когда в Армении царит атмосфера ненависти", - подчеркнули тяжелоатлеты.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе начались вооруженные столкновения. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе боев Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/428857
Теги:
Азербайджан, тяжелая атлетика, флаг, Армения
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