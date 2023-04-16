Сегодня православные отмечают Пасху. Завтра встретят Благодатный огонь

Сегодня православные христиане отмечают главный для них праздник. - Христос воскрес! – доносится со всех сторон в храмах. - Воистину воскрес! - вторят друг другу люди и радуются вместе Светлой Пасхе.

В этом году храмы столицы оказались заполненными до отказа – такого не было уже лет пять. В Свято-Воскресенском кафедральном соборе люди стояли плечом - к плечу, пели хором пасхальные тропари, поздравляли друг друга с радостью, не померкшей за два тысячелетия.

Праздничная служба длилась около четырех часов, но ее невозможно ни сжать, ни ускорить. Каждое действие и слово связывает православных невидимым временным мостом с событиями, происходящими в последние дни земной жизни Христа.

Началось пасхальное богослужение с полунощницы – во время нее читается канон Великой субботы, повествующий о погребении Христа. Завершилась она крестным ходом вокруг храма и ровно в полночь архиерей Бишкекский и кыргызстанский Савватий воскликнул: "Христос Воскресе!" "Воистину воскресе!" - эхом отозвались сотни голосов.

Доброй традицией на пасхальном богослужении было чтение Евангелие на разных языках. Но в этом году было решено оставить только два - церковнославянский и кыргызский – понятные большинству прихожан. А на русском языке их поздравили со Светлой Пасхой Святейший Патриарх Кирилла и митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий – послание от них огласили перед главной часть службы – евхаристией. Звучал на службе и понятный всем язык гармонии звука и радости слова - архиерейский хор под руководством Евгении Фисенко сплетал незримое пространство церковной музыки.

Ближе к четырем утра началось освещение куличей и яиц. Прихожане, не поместившиеся в зале собора, традиционно выстроились в кольцо вокруг храма. На проспекте Жибек Жолу в этот день не горели фонари, но недостаточность освещения нивелировала все лишнее. Осталось главное - пасхальные куличи, горящие свечи, попытки защитить свой огонек от беспощадного холодного ветра и дождя…

- Когда уже Владыка выйдет светить куличи? – перешептывались силуэты.

- Что-то долго сегодня. Раньше в два часа уже освещали. Снова дождь начинается, - слушался кое-где недовольный ропот.

Колокольный звон расколол монолит предрассветной тьмы. Она пришла в движение, понесла волны благовеста по округе.

- Христос Воскресе! – воскликнул Владыка и начал кропить святой водой все вокруг. Ее капли взметнулись в воздух и в свете единственного фонаря превратились в серебряный дождь. Он падал на пасхальную выпечку, на плечи людей, на их лица, которые поднимались вверх, туда, где звонил колокол. И в этот момент на востоке забрезжил рассвет.

…Куличи и пасхальные яйца сегодня будут освещать весь день до вечерней службы. Эта удивительная, добрая традиция, помогающая людям материализовать нематериальное. В плетеных корзинах, наполненных домашней выпечкой, они уносят из храма и кусочек пасхальной радости, чтобы разделить ее с домочадцами – ведь она, как и все важное в мире – умножается делением.

А уже в понедельник православные христиане вновь придут в Свято-Воскресенский кафедральный собор – на встречу Благодатного огня. Вот уже много лет по традиции за ним летает в Иерусалим делегация среднеазиатского митрополичьего округа. Встреча огня состоится в 16.00, а затем на службе Владыка Савватий "раздаст" его прихожанам.