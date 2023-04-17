Энергетика недели довольно резкая. Гороскоп с 17 по 23 апреля

Наиболее значимая по астрологическим событиям неделя весны. Сразу три события состоятся 20 апреля – полное кольцевое Солнечное затмение, Новолуние и переход Солнца в зодиакальное созвездие Телец. На следующий день, 21 апреля, Меркурий начинает ретроградное движение, которое завершится 15 мая. Энергетика недели довольно резкая, толкающая на непродуманные преобразования и начинания.

Овен – в начале недели ещё будет возможность в спокойном темпе продолжить намеченные дела, встретиться с нужными людьми и обсудить важные вопросы. Удачное время для совершения давно задуманных покупок. Вторая половина недели может преподнести немало непредвиденных ситуаций, создающих ажиотаж. Повремените с принятием важным решений. Став заложников поспешных решений, вы рискуете финансовой стабильностью и доверительными отношениями как с деловыми партнёрами, так и близкими людьми.

Телец – следуя уже достигнутым договорённостям, вы продолжите воплощать в жизнь намеченные планы. Проявите расторопность до среды. В это время вы сумеете провести серию полезных встреч, уладить вопросы с документами, предвосхитить ожидаемые сложности. Во второй половине недели указания руководства и влиятельных людей озадачат. Их решения могут существенно изменить ваши взаимоотношения и только достигнутые ранее соглашения позволят сохранить равновесие.

Близнецы – заручитесь поддержкой влиятельных людей и руководства, переговорив с ними в первой половине недели. В это время они охотно поддержат вас и будут склонны решить зависящие от них вопросы, посодействовать в оформлении документов, а также поделиться советами. Участие в конкурсах на вакантную должность в первой половине недели улучшит профессиональное положение. Во второй половине недели на вас могут ополчиться различные знакомые и коллеги, но воздержитесь от поспешных ответов. Они могут подлить масла в огонь. Будьте осторожнее во время поездок.

Рак – напомнят о себе давние знакомые, а также родственники с которыми длительное время не общались. Во время разговора внимайте их советам и предложениям. Они охотно поделятся своим опытом, предложат участие в совместных проектах, предостерегут о возможных сложностях. Уже во второй половине недели вы можете столкнуться с нелогичными решениями руководства, резкостью сослуживцев или однокурсников и полученные ранее советы помогут избежать тяжб.

Лев – сохраняя сложившиеся профессиональные и дружеские связи, вы поступаете мудро, поскольку полученные благодаря этим связям рекомендации, позволят продвинуться по карьерной лестнице, увеличить доходы, либо, в крайнем случае, не растерять то, что имеется на данный момент. В четверг, в день Солнечного затмения, вас попытаются рассорить с людьми из вашего окружения. Воздержитесь от поспешных выводов и решений, дабы в последующие дни не пожинать плоды сказанных в сердцах словах. Дальние поездки во второй половине недели могут доставить хлопоты.

Дева – опираясь на поддержку проверенных временем деловых партнёров и знакомых, вы продолжите шаг за шагом продвигаться к намеченной цели. Во время общения вы сумеете обсудить важные вопросы и прийти к пониманию. Поездки продуктивно сложатся в первой половине недели. Если необходимо срочно отправить посылку, товар, либо получить документы, займитесь этим до среды. Уже в четверг планы могут нарушать различные сообщения. Несмотря на эмоциональную напряжённость не спешите разрывать сложившееся деловые и дружеские отношения.

Весы – уже имеющиеся источники доходов продолжат пополнять казну, но в какой-то момент вам покажутся эти доходы смешными, и во второй половине недели вы будете готовы на рискованные преобразования, инвестиции, покупки. Возникающие в это время идеи опасны непродуманностью, что способно лишить имеющихся доходов и принести убытки. Берегите сложившееся равновесие, продолжайте намеченную работу. Ближе к выходным могут сложиться отложенные когда-то развлекательные мероприятия, свидания.

Скорпион – полезные и ценные советы, рекомендации будут поступать с разных сторон, благодаря чему в начале недели вы сможете провести серию продуктивных деловых встреч, восстановить доверительные отношения с любимым человеком, детьми, а во второй половине недели предотвратить конфликты в доме, тяжбы с деловыми партнёрами. В четверг, в день затмения, захочется многое поменять на работе, взяться за сложные дела, но не рассчитав сил, вы можете создать себе проблемы.

Стрелец – завершайте уже начатые дела, подводите итоги начатому ремонту и различным преобразованиям в доме. В начале недели домочадцы и близкие люди окажут поддержку и поделятся важными советами. Уде в четверг привычный ход дел могут нарушать различные сообщения, навязчивые знакомые с критическими замечаниями. Справившись с эмоциональной встряской, вы сохраните нервы и здоровье, а также избежите конфликта, который попытаются раздуть из пустяка.

Козерог – пока друзья и различные знакомые готовы с вами встречаться и общаться, идите им на встречу. Вместе вы преодолеете кризис в общении, сумеете найти новые точки соприкосновения для развития. Свидания, состоявшиеся в первой половине недели, позволят найти путь к сердцу второй половинки. Вторая половина недели станет испытанием на прочность деловых, дружеских и личных отношений. Одной их причин конфликтов станут финансовые вопросы. Воздержитесь от поспешных инвестиций и покупок.

Водолей – решив побаловать себя покупками, смело направляйтесь в торговые центры. Вы найдёте то, что давно искали. Желание обновить гардероб, интерьер в доме будет подталкивать к увеличению доходов, с чем вы успешно справитесь. Важные вопросы лучше всего решать до четверга. Во второй половине недели как друзья, так и домочадцы откажутся идти на компромиссы, что может привести к существенным и длительным разногласиям.

Рыбы – будьте уверены в своих силах, придерживаясь намеченного курса развития. Медленно, но уверенно, вы продолжите следовать намеченным целям, вопреки критики, которая будет сыпаться на вас со всех сторон. Наиболее важные встречи и поездки лучше провести в первой половине недели. Во второй половине недели вы можете чаще сталкиваться с агрессией, а также различными недоразумениями в поездках. Поспешными окажутся незапланированные покупки.

Астролог Андрей Рязанцев