Делегация Службы охраны МВД посетила международную выставку технических средств охраны и оборудование Securiti Moscow -2023. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, начальник Службы охраны МВД полковник милиции Каныбек Абдырахманов в рамках рабочей поездки встретился с представителями Научно-исследовательского центра вневедомственной охраны Росгвардии. На мероприятии приняли участие командир полка ведомственной милиции Службы охраны МВД полковник милиции Талант Раимбеков, начальник пункта централизованной охраны Службы охраны МВД полковник милиции Саламат Календеров, представитель МВД КР в МВД Российской Федерации полковник милиции Исмайил Сагыналиев.

В рамках рабочей поездки представители Службы охраны в целях ознакомления с новинками технических средств, а также для изучения безпроводных датчиков, для дальнейшего использования в интересах службы и возможности интеграции действующих пультов Службы охраны МВД посетили международную выставку технических средств охраны и оборудование Securiti Moscow -2023.

Выставка прошла с 11 апреля по 14 апреля в городе Москва. На выставке приняли участие ведущие завод-изготовители технических средств охраны и пожарной сигнализации, интегрированной системы безопасности, (система контроля доступа, системы видеонаблюдения, адресные извещатели, программные обеспечения, пульты централизованного наблюдения и датчики различного характера системы охраны). Кроме этого, прошел семинар, где были обсуждены вопросы по создании единой базы и облачного сервера, а также периметриальной сигнализации охраняемых стратегических объектов, особенно по подземным кабелям и лучевым по открытым пространствам.