В Бишкеке прошло международное соревнование по стрельбе из лука

Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью города Бишкек провел международное соревнование "Кубок города Бишкек" по стрельбе из лука, посвященное 145-летию города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Состязания по стрельбе из лука прошли в этнокомплексе "Дасмия". В мероприятии приняли участие первый заместитель мэра Мирланбек Байгончоков, заместитель мэра по социальным вопросам Виктория Мозгачева.

Перед началом спортивного мероприятия была представлена концертная программа.

Всего в соревновании по стрельбе из лука приняли участие 74 спортсмена: 11 участников из Казахстана, 3 из Турции, 16 из Иссык-Кульской области, 9 из Чуйской области и 35 из Бишкека.

Победители турнира были награждены ценными призами".