Погода
$ 87.65 - 88.28
€ 96.52 - 97.52

ГКНБ задержан бывший глава Сузакского айыл окмоту

244  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Главным управлением ГКНБ КР по Джалал-Абадской области задержан и заключен под стражу бывший глава Сузакского айыл окмоту С.А.Н. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. .

"Следствием установлено, что С.А.Н. действуя в едином преступном сговоре с подчиненными сотрудниками и ответственными должностными лицами Сузакского районного управлений "Кадастра" и Архитектуры, являлся организатором коррупционной схемы по незаконному выделению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Так, земельные участки в количестве более 100 единиц на территории сел "Сузак", "Каркыра-Мисте" и "Благовещенка" Сузакского района, подлежащие выделению населению на поочередной и безвозмездной основе, по указанию "С.А.Н." были реализованы гражданам на основании поддельных документов за денежные средства от 100 тыс. до 200 тыс. сом за каждый участок.

На реализованные земельные участки оформлялись поддельные правоустанавливающие документы с фиктивными регистрационными данными, после чего местный орган "Кадастра" выдавал госакты о праве частной собственности, а органы районной Архитектуры разрешение на строительство.

Проведенной оценочной экспертизой установлена оценочная стоимость незаконно выделенных земельных участков, которая составляет 93 857 700 сом. В настоящее время совместно с органами прокуратуры осуществляются меры по их возврату на баланс органов МСУ.

Ранее за причастность к вышеуказанным махинациям были привлечены к уголовной ответственности и заключены под стражу 9 сотрудников Сузакского айыл окмоту, Сузакского районного управлений Кадастра и Архитектуры.

Главным управлением ГКНБ по Джалал-Абадской области продолжаются следственные действия по факту земельных махинаций и выявлении новых аналогичных обстоятельств в рамках всей области".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428884
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, Сузакский район
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  