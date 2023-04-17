В Бишкеке пройдет спектакль "Железнова Васса Мать"

18 апреля Бишкеке будет представлен спектакль "Железнова Васса Мать" в исполнении актеров Екатеринбургского государственного академического драматического театра имени Свердлова, в постановке режиссера, нашего соотечественника, Уланбека Баялиева. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.
По ее данным, спектакль пройдет в Кыргызском драматическом театре имени Т. Абдумомунова.
Перед спектаклем в 17:00 в фойе театра режиссер, актеры и организаторы проведут пресс-брифинг для СМИ.
Примут участие:
- Уланбек Токтотемирович Баялиев - режиссер-постановщик спектакля "Железнова Васса Мать"
- Алексей Феликсович Бадаев - генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы
- Ирина Владимировна Ермолова - заслуженная артистка РФ, исполнительница роли Вассы Железновой
- Борис Ильич Горнштейн - заслуженный артист РФ, исполнитель роли Прохора Железнова.
- Талант Джумашевич Ормушев - председатель СТД Кыргызстана
- Асылбек Обазович Озубеков - директор Кыргызского национального академического театра драмы имени Т. Абдумомунова
Начало: 19-00