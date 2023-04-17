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В Бишкеке пройдет спектакль "Железнова Васса Мать"

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- Назгуль Абдыразакова
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18 апреля Бишкеке будет представлен спектакль "Железнова Васса Мать" в исполнении актеров Екатеринбургского государственного академического драматического театра имени Свердлова, в постановке режиссера, нашего соотечественника, Уланбека Баялиева. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, спектакль пройдет в Кыргызском драматическом театре имени Т. Абдумомунова.

Перед спектаклем в 17:00 в фойе театра режиссер, актеры и организаторы проведут пресс-брифинг для СМИ.

Примут участие:

- Уланбек Токтотемирович Баялиев - режиссер-постановщик спектакля "Железнова Васса Мать"

- Алексей Феликсович Бадаев - генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы

- Ирина Владимировна Ермолова - заслуженная артистка РФ, исполнительница роли Вассы Железновой

- Борис Ильич Горнштейн - заслуженный артист РФ, исполнитель роли Прохора Железнова.

- Талант Джумашевич Ормушев - председатель СТД Кыргызстана

- Асылбек Обазович Озубеков - директор Кыргызского национального академического театра драмы имени Т. Абдумомунова

Начало: 19-00


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URL: https://www.vb.kg/428888
Теги:
Россия, Бишкек, спектакль
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