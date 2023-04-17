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Словакия передала Украине истребители МиГ-29

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Словакия завершила передачу истребителей МиГ-29 Украине, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь на своей странице в Facebook.

"Тринадцать МиГов уже на Украине", - написал он.

Министр напомнил, что четыре истребителя перегнали украинские пилоты в марте, девять остававшихся перебросили в постсоветскую республику по земле.

Ранее Надь сообщал, что в качестве компенсации за переданные Украине МиГи США поставят Братиславе 12 вертолетов AH-1Z Viper.

В конце марта бывший премьер-министр, глава партии Smer Роберт Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 передали Украине с грубым нарушением норм конституции страны. По его словам, Словакия ранее не планировала приобретать американские вертолеты, теперь же стране придется доплатить за то, что ей не нужно.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России 31 марта заявила о грубом нарушении Словакией международных договоров по реэкспорту российского оружия при поставках Украине МиГ-29. В ведомстве указали, что Братислава не имела права делать это без согласия Москвы.

Россия в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте - не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/428891
Теги:
Украина, Словакия, самолеты
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