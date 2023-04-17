Анкара осудила осквернение Корана в Дании

МИД Турции выступил с заявлением, в котором решительно осудил очередную провокацию в отношении священной книги мусульман Корана и турецкого флага в Дании. Об этом сообщает ИА "Анадолу".

В ведомстве указали на недопустимость создания условий для такого рода "гнусных атак" под прикрытием свободы слова.

Согласно сообщению, посол Дании в Анкаре Дэнни Аннан был вызван в МИД Турции, где до его сведения была доведена позиция Турции в связи с произошедшим.

В дипведомстве подчеркнули, что Турция продолжит усилия как на многосторонних платформах, так и на двустороннем уровне против такого рода "гнусных атак и преступлений на почве ненависти".

Отмечено, что подобные инциденты являются проявлениями вызывающего обеспокоенность роста исламофобии и ксенофобии в Европе.

В МИД Турции заявили, что равнодушная позиция властей Дании по данному вопросу игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру и вызывает негативную реакцию со стороны мусульманского сообщества.

Ранее перед посольством Турции в Копенгагене был совершен акт осквернения Корана и турецкого флага.

Провокация была организована членом датской маргинальной группировки Payrioterne Gar Live, известной своими исламофобскими и ультранационалистическими взглядами. Акция транслировалась в прямом эфире на странице Danske Patrioter в Facebook.

Экстремист развернул плакат с антиисламской надписью, скандировал лозунги, оскорбляющие ислам, и совершил осквернение турецкого флага.

Аналогичные инциденты имели место перед посольством Турции в Дании 24 и 31 марта.