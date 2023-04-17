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В Таласской области чиновники возместили украденные у ЛОВЗ 7 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Прокуратурой Таласской области завершено расследование уголовных дел по факту незаконного вывода из республиканского бюджета денежных средств в особо крупном размере, предназначенных для малоимущих семей и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе следствия должностным лицам Таласского межрайонного управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Н.Н.А., Ч.Л.К., Х.Л.Н., К.Т.С., С.Г.А. и работникам Таласского районного филиала ОАО "Кыргыз почтасы" Т.С.Д., "А.Г.Ш.", И.З.С., О.К.Д., Б.С.Т., Д.Ф.Н. предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 337 (злоупотребление должностным положением), 346 (служебный подлог"), 379 (подделка документов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Обвиняемыми возмещен причиненный государству ущерб в размере 7 млн. 111 тысяч 586 сомов и уголовные дела для рассмотрения направлены в суд.


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URL: https://www.vb.kg/428894
Теги:
прокуратура, Таласская область, уголовное дело, ЛОВЗ
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