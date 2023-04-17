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Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии за госизмену

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- Бактыгуль Акжолова
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Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Об этом сообщает ТАСС.

"Назначить наказание Кара-Мурзе В. В. в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, запретом на журналистскую деятельность на срок семь лет и ограничением свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии", - огласил приговор судья Сергей Подопригоров.

Сторона защиты намерена подать апелляцию, сообщила ТАСС адвокат осужденного Мария Эйсмонт. "Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его", - сказала она.

Позиция гособвинения

Ранее представитель гособвинения требовал приговорить обвиняемого к 25 годам колонии строгого режима. Согласно решению суда, Кара-Мурза признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ"), ч. 1 ст. 284.1 УК РФ ("осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ"), а также по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

По версии обвинения, публицист в ходе выступления в нижней палате легислатуры (законодательный орган) Аризоны безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения войны на Украине. Кроме этого, он провел конференцию в поддержку политзаключенных в московском Сахаровском центре (признан в РФ иноагентом) 27 октября 2021 года. По мнению следствия, конференция была оплачена НПО Free Russia Foundation (признана нежелательной в России организацией). Суть обвинения по статье о госизмене не раскрывается. Вину подсудимый ни по одному из пунктов обвинения не признал.


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URL: https://www.vb.kg/428896
Теги:
правозащитники, приговор, Россия, суд
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