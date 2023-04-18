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Таможенники выявили факт ввоза контрабандных детских вещей

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Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил "Оперативной" таможни при проведении мероприятий по выявлению нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и КР был установлен факт недостоверного декларирования товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, на МТО "Мегалогистик" "Юго-западной" таможни было проверено автотранспортное средство марки "Volvo". При таможенном досмотре в грузовом отсеке транспортного средства обнаружен незадекларированный товар - детские костюмы с брюками в количестве 50 коробок, в каждой коробке по 20 шт. Общий вес товара составил 432 кг.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в Транспортную прокуратуру КР, для рассмотрения и принятия решения, в соответствии с законодательством КР".


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URL: https://www.vb.kg/428902
Теги:
Кыргызстан, таможня
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