Благодатный огонь в Бишкеке начали раздавать прихожанам православной церкви

Благодатный огонь в Бишкеке! Сосуд с ним привезли православные священнослужители прямиком из Иерусалима. В эти минуты его "раздают" прихожанам в Свято-Воскресенском кафедральном соборе и зажигают от него все лампадки и свечи в храме.

Сегодня вечерняя служба началась с торжественной встречи сосуда с Благодатным огнем, который привезли в Бишкек иереи Алексей Гуреев и Олег Бибик. Огонь у них принял епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий. Он возглавил крестный ход вокруг храма, затем занес сосуд в алтарь и зажег от него лампадки и свечи.

- Христос Восскресе! – воскликнул Владыка и стал зажигать протянутые к нему свечи прихожан. Огонь быстро разошелся по храму, некоторые прихожане стали "умываться" им, считая, что пламя святыни не обжигает. Но Владыка призвал людей к благоразумию и соблюдению противопожарной безопасности.

Прихожане старались донести огонек не угасимым до дома, для этого зажигали специальные лампадки, защищённые от ветра. Но, как объясняют священнослужители, это не принципиально важно. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. И если повторно зажечь угасшую свечу, то она будет гореть тем же священным пламенем. Главное, чтобы глядя на него, "зажигалось" пламя веры в сердцах человеческих.

…Благодатный огонь тут же "забрали" и в ближайшие православные храмы. А в течение нескольких дней его "доставят" во все уголки Кыргызстана.