Инспекторы США готовятся шантажировать страны ЦА

Едва ли не каждую неделю информационные ленты приносят "пренеприятные известия", что американские и европейские инспекторы наведываются то в Астану, то в Бишкек, то в Ашхабад, то в Душанбе, то в Ташкент. Западные "смотрящие" пристально следят за тем, как ближайшие соседи России выполняют экономические санкции, наложенные на Москву странами "свободного мира".

Вот и на этой неделе англоговорящие ревизоры осчастливят своим визитом Кыргызстан и Казахстан. Сообщается, что Бишкек и Астану посетят сотрудники американского министерства финансов, специалисты санкционного департамента Брайан Нельсон и Лиз Розенберг. Сначала они сделают остановку в Европе, где пообщаются с коллегами из ЕС и уточнят список нарушителей рестрикций. А потом парочка полетит в Астану и Бишкек ставить в угол провинившихся, пишет Asia-today.news.

Анонсируя данную инспекционную командировку, минфин США не скрывал, что мистер Нельсон и миссис Розенберг едут в Среднюю Азию с единственной целью – выкрутить руки местным правительствам и, припугнув вторичными санкциями, заставить их разорвать экономические отношения с РФ. То, что это чувствительным образом ударит по бизнесу и промышленности и без того не самых богатых республик, американцев не волнует. По сути, они готовятся шантажировать казахское и кыргызское руководство в присущем Штатам духе: вы или с нами, или вообще ни с кем. Как говаривал любимый персонаж заокеанских кинематографистов Аль Капоне, предложение, от которого невозможно отказаться. В современной политологии для такого бесцеремонного стиля есть вполне конкретное определение: неоколониализм.

И дело даже не в том, что в случае отказа Вашингтон урежет гранты среднеазиатским "лидерам общественного мнения" или ослабит визовую поддержку местной элиты. Обратите внимание: Лиз Розенберг и Брайан Нельсон в качестве "пробников" выбрали именно Казахстан и Кыргызстан. Это совсем не случайно – в Астане ещё хорошо помнят масштабные беспорядки начала 2022 года, на слуху остаются и недавние "нефтяные" волнения в Жанаозене. Ну а что касается Кыргызстана, то эта страна вообще является чемпионом по правительственным переворотам. Тут заокенским гостям раскачать очередную цветную революцию будет еще проще. Как говорится, в назидание вам и в качестве урока для Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Армении.

Кстати, об Армении. После Астаны и Бишкека миссис Розенберг и мистер Нельсон намерены посетить Ереван. Здесь они, конечно, постараются подбросить дровишек в костёр карабахского конфликта. После этого финансово-политические коммивояжеры отправятся в Узбекистан и Грузию. Цель всё та же – разжигание очагов нестабильности и русофобии по периметру российских границ.

Остаётся надеяться, что во всех вышеперечисленных странах у руля находятся люди, способные осознавать очевидную истину: гости приходят и уходят, а соседи остаются навсегда. Отношения Москвы с одной стороны и Бишкека, Астаны, Ташкента, Душанбе, Ашхабада и Еревана – с другой проверены веками, они скреплены общей историей, культурой, языком. Стоит ли всё это разменивать на обесцененные сребреники, которыми набиты карманы залетных ревизоров?