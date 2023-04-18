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ГНС призывает не откладывать подачу налоговой декларации на последний день

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики призывает граждан и индивидуальных предпринимателей не откладывать подачу налоговой декларации до последнего дня. Срок представления декларации истекает 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Практика показывает, что налогоплательщики часто оставляют представление налоговой декларации на последний момент. Это может привести к образованию очередей в налоговых органах или чрезмерной нагрузке информационной системы ГНС.

Поэтому просим всех налогоплательщиков выполнить свое налоговое обязательство заранее.

Индивидуальные предприниматели должны представить декларацию только в электронном виде, а физические лица по выбору - электронно или на бумажном носителе.

До 1 мая налоговую декларацию должны представить:

– индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту;

– физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (кроме приусадебных участков);

– крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица;

– сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;

– сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, не являющиеся государственными или муниципальными служащими;

– граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;

– физическое лицо, приобретавшее в течение года имущество на сумму свыше 300 тыс. сомов".


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URL: https://www.vb.kg/428909
Теги:
ГНС, декларация, Кыргызстан
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