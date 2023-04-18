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Алия Турумбекова: Прокурор Абжалиев мне очень напоминает Рафика (видео)

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Дело о разбойном нападении на молодого предпринимателя из Бишкека, чей автомобиль "Range Rover" нашли у прокурора Алмазбека Абжалиева, все больше наталкивает на мысль, что сам надзорный орган делает все возможное, чтобы их сотрудники были неприкосновенными. Об этом в интервью редакции vb.kg заявила адвокат Алия Турумбекова.

"Они ссылаются на то, что, мол, прокурора, может допрашивать только представитель его ведомства. Но извините, это ведь не должностное преступление. Да и сама трактовка этого закона со стороны надзорного органа не верная. Получается, если прокурор убьет кого-то, то сотрудники милиции не могут его ни задержать, ни допросить. Это что за идиотизм!

Прокурор Абжалиев на сегодняшний день пытается узаконить легенду о том, что машину якобы ему передал сосед, который, мол, теперь уже находится в Турции. Кто этот сосед? Как он передал машину? Если он существует, то значит можно допросить его. Хорошо, ты говоришь, что сосед позвонил, но почему тогда ты свой телефон не предоставляешь на осмотр.

Все это мне напоминает сцену из камеди-клаба "Рафик не виноват". И таких Рафиков у нас много завелось. Вот один их них Абажалиев", - сказала юрист.

Адвокат предположила, кто из знакомых Абжалиева может быть причастен к данному делу. Подробнее ниже:


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URL: https://www.vb.kg/428913
Теги:
Ош, Алиярбек Абжалиев, автомобили, прокуратура
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