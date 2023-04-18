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ГКНБ: При получении взятки задержан следователь Ноокатского РОВД

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- Назгуль Абдыразакова
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан следователь Ноокатского РОВД А.у.Т. при получении взятки в размере 50 тысяч сомов. Об

этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что задержанный вымогал у заявителя 100 тысяч сомов за прекращение материалов доследственной проверки, угрожая уголовным наказанием.

По данному факту возбудило уголовное дело по ч.2 ст.343 УК КР ("Вымогательство взятки").

Задержанный в рамках возбужденного дела по решению суда арестован до 12 июня текущего года с водворением в СИЗО 5 города Ош.

В настоящее время по данному факту проводятся следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/428914
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, Ноокатский район
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