В КР впервые электронный медицинский документ подписан цифровой подписью

17 апреля в системе здравоохранения впервые успешно подписан электронный медицинский документ с использованием электронной цифровой подписи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, это важный шаг в развитии электронного здравоохранения, который значительно упрощает и ускоряет процесс обмена медицинской информацией.

Первый электронный медицинский документ, подписанный электронной цифровой подписью сформирован в родильном доме Национального центра охраны материнства и детства, который также является первым медицинским документом в жизни человека – медицинское свидетельство о рождении. Далее документ передан в органы ЗАГС для последующего оформления свидетельства о рождении государственного образца.

Электронный медицинский документ является ключевым инструментом для предоставления медицинской помощи пациентам, и электронная цифровая подпись обеспечивает надежную и безопасную авторизацию документа.

"Наша цель - сделать медицинскую информацию доступной и безопасной для всех, и этот первый электронный медицинский документ, подписанный с использованием электронной цифровой подписи, - это только начало. Мы будем продолжать работать в этом направлении и разрабатывать новые технологии, которые будут улучшать качество и эффективность нашего здравоохранения, и в полной мере перейти на безбумажный медицинский документооборот", - отметила министр здравоохранения Баатырова.