Марш "Бессмертного полка" отменили по всей России

В этом году в России традиционное очное шествие "Бессмертного полка" не состоится, сообщила на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева.

По ее словам, проведение шествия вышло за пределы традиционного формата и каждый может выбрать удобный для себя способ рассказать о своем герое. Например, можно разместить портрет ветерана на автомобиле, одежде или бейдже, а также сменить аватар в соцсетях, отметила Цунаева.

"И тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались", - сказала она.

Акция "Бессмертный полк" проводится в России с 2012 года. Ее участники проходят по улицам городов с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. В 2020 и 2021 годах акция прошла в онлайн-режиме в связи с пандемией коронавируса. В прошлом году в ней участвовали более 12 млн россиян, сообщало МВД.

В этом году День Победы в Москве и других российских городах пройдет в смешанном формате - в регионах планируются очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, в том числе акция "Бессмертный полк", сказали РБК в пресс-службе общественного движения "Волонтеры Победы".

Источник: РБК