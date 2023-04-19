Погода
$ 87.32 - 88.21
€ 96.52 - 97.52

Марш "Бессмертного полка" отменили по всей России

70  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В этом году в России традиционное очное шествие "Бессмертного полка" не состоится, сообщила на пресс-конференции сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева.

По ее словам, проведение шествия вышло за пределы традиционного формата и каждый может выбрать удобный для себя способ рассказать о своем герое. Например, можно разместить портрет ветерана на автомобиле, одежде или бейдже, а также сменить аватар в соцсетях, отметила Цунаева.

"И тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались", - сказала она.

Акция "Бессмертный полк" проводится в России с 2012 года. Ее участники проходят по улицам городов с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. В 2020 и 2021 годах акция прошла в онлайн-режиме в связи с пандемией коронавируса. В прошлом году в ней участвовали более 12 млн россиян, сообщало МВД.

В этом году День Победы в Москве и других российских городах пройдет в смешанном формате - в регионах планируются очные и онлайн-мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, в том числе акция "Бессмертный полк", сказали РБК в пресс-службе общественного движения "Волонтеры Победы".

Источник: РБК


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428930
Теги:
Россия, День Победы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  