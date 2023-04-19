Супруга Нурсултана Назарбаева отказалась от фамилии мужа

Сара Назарбаева, официальная супруга экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отказалась от его фамилии, сообщает Arbat.media.

Как сообщает Telegram-канал Shishkin_like, официальных сообщений о расторжении брака Нурсултана Назарбаева и Сары Назарбаевой не было, а на официальных сайтах фонда Нурсултана Назарбаева и первого президента nazarbayev.kz размещена информация, что Сара Алпысовна по-прежнему является супругой первого президента.

По данным бизнес-реестров, бывшая первая леди страны имеет свое ИП "Назарбаева Сара Алпысовна" (зарегистрировано 17 февраля 2017 года), а ее руководителем значится Қонақай Сара Алпысқызы. Это ее девичья фамилия до вступления в брак с Нурсултаном Назарбаевым в 1962 году.

Отмечается, что официальная жена Назарбаева сменила фамилию между 2005 и 2012 годами, "судя по тому, что она числится в депозитарии финансовой отчетности Минфина в аффилированных лицах АО "Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни "Халык-Life" с 4 февраля 2012 года".

В 2005 году она была еще под фамилией Назарбаева в списке аффилированных лиц от 19 сентября 2005 года АО "Холдинговая группа "Алмэкс", где главой был ее зять Тимур Кулибаев. Страница в Instagam у основательницы благотворительного фонда "Бобек" не обновлялась с 15 апреля 2018 года, там ее фамилия – Назарбаева. У 82-летней Сары Алпысовны, напомним, трое совместных детей с 82-летним Нурсултаном Назарбаевым: 59-летняя Дарига, 43-летняя Алия Назарбаевы и 55-летняя Динара Кулибаева, - сказано в сообщении.