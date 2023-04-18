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При получении взятки задержан следователь СС ОВД Сокулукского района

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР при получении взятки задержан следователь Следственной службы ОВД Сокулукского района Д.К.Д.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, следователь милиции был задержан при получении взятки в размере 100 тысяч сомов.

"Установлено, что следователь Следственной службы ОВД Сокулукского района Чуйской области, старший лейтенант милиции Д.К.Д. вымогал денежные средства в сумме 5 тысяч долларов США у гражданина КР М.Д.О. за прекращение уголовного дела по факту мошенничества.

По данному факту Управление ГКНБ КР по Чуйской области возбудило уголовное дело по статье 343 УК КР (вымогательство взятки)

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/428932
Теги:
ГКНБ, задержание, Сокулукский район, следствие
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