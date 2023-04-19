Погода
$ 87.32 - 88.21
€ 96.52 - 97.52

Дарига Назарбаева продала квартиру Шерлока Холмса американским пенсионерам

405  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига скорее всего избавилась от своего самого знаменитого приобретения за границей: нескольких зданий на Бейкер-стрит в Лондоне, в том числе здание Бейкер-стрит 221б, где "жили" Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Несмотря на то, что персонажи Конана Дойля вымышленные, по этому адресу находится музей Шерлока Холмса. Об этом сообщает телеграмм-канал "Выход к морю".

"О том, что здания с номерами 215 по 237 по нечетной стороне Бейкер-стрит принадлежат компаниям, которые контролирует Дарига Назарбаева, впервые написал расследовательский проект Global Whitness в 2015 году. Тогда комплекс оценивался в £185 млн или 84 млрд тенге по курсу на конец года. Позднее эти данные подтвердила газета The Times. По сведениям издания в 2005 году муж Назарбаевой Рахат Алиев заплатил за актив £140 млн. Затем все это перешло под контроль Дариги и ее сына Нурали Алиева.

Формально недвижимость принадлежала британской компании Farmont Baker Street Ltd, эта структура, в свою очередь, была записана на зарегистрированную в ОАЭ Landmark Network Real Estate LLC. И так это было по меньшей мере до начала 2022 года, о чем свидетельствует отчетность британской компании.

Но в 2022 году все изменилось. У компании Farmont Baker Street сменился юридический адрес, старые директора были уволены и наняты новые. Кроме того, в бизнес-реестре появились другие собственники - американцы Джош Баумгартен и Адам Шварц. Те же метаморфозы произошли с двумя компаниями, связанными с бизнесом Назарбаевой на Бейкер-стрит - Parkview Estates Management Ltd и Dynamic Estates Ltd.

Джош Баумгартен и Адам Шварц - директоры лондонского филиала компании Angelo Gordon. Эта инвестиционная компания заявляет на своем сайте, что управляет портфелем инвестиций примерно на $53 млрд. Инвестиции делаются "от имени пенсионных фондов, корпораций, некоммерческих организаций, суверенных фондов благосостояния и частных лиц" - то есть буквально от всех, у кого есть деньги. Судя по описанию деятельности, приоритет компании - консервативные инвестиции, в том числе в недвижимость.

Но есть в этой покупке одна странность: здания на Бейкер-стрит принадлежат не компании Angelo Gordon или одной из ее структур, а непосредственно менеджерам Джошу Баумгартену и Адаму Шварцу. Более того - после покупки вся недвижимость была переписана на их новую компанию Baker Melcombe Property Ltd, открытую в Джерси.

"Выходу к морю" удалось обнаружить еще несколько десятков объектов недвижимости, через другие компании записанные на тех же менеджеров Angelo Gordon. Вполне вероятно, это просто бизнес-практика корпорации и в этом нет ничего подозрительного. Но также возможно, что Баумгартен и Шварц просто ведут чуть более рискованный бизнес параллельно со своей основной работой, и купили этот квартал для себя. Еще одна версия, которую не стоит отбрасывать: они просто новые номиналы Дариги Назарбаевой, и по-прежнему управляют недвижимостью в ее интересах.

В любом случае, для компании, занимающейся консервативными инвестициями пенсионных накоплений, эта сделка как минимум спорная: такие фирмы не любят вкладывать деньги в объекты "с историей", особенно такой неоднозначной. А эта история уже не про Шерлока Холмса, а про дочь автократа, происхождение капиталов которой вызывает вопросы.

"Angelo Gordon была основана на идее построить фирму на непоколебимых принципах обслуживать своих клиентов и вести свою деятельность на высочайших профессиональных и этических стандартах", говорится на сайте компании. Покупка такой недвижимости выглядит не совсем совместимой с высочайшими этическими стандартами.

Возможно, отступление от стандартов связано с ценой продажи: согласно доступным данным, весь комплекс обошелся новому покупателю в £110 млн, что на $30 млн дешевле, чем он достался родным".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428934
Теги:
Нурсултан Назарбаев, семья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  