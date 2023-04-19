Дарига Назарбаева продала квартиру Шерлока Холмса американским пенсионерам

Старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига скорее всего избавилась от своего самого знаменитого приобретения за границей: нескольких зданий на Бейкер-стрит в Лондоне, в том числе здание Бейкер-стрит 221б, где "жили" Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Несмотря на то, что персонажи Конана Дойля вымышленные, по этому адресу находится музей Шерлока Холмса. Об этом сообщает телеграмм-канал "Выход к морю".

"О том, что здания с номерами 215 по 237 по нечетной стороне Бейкер-стрит принадлежат компаниям, которые контролирует Дарига Назарбаева, впервые написал расследовательский проект Global Whitness в 2015 году. Тогда комплекс оценивался в £185 млн или 84 млрд тенге по курсу на конец года. Позднее эти данные подтвердила газета The Times. По сведениям издания в 2005 году муж Назарбаевой Рахат Алиев заплатил за актив £140 млн. Затем все это перешло под контроль Дариги и ее сына Нурали Алиева.

Формально недвижимость принадлежала британской компании Farmont Baker Street Ltd, эта структура, в свою очередь, была записана на зарегистрированную в ОАЭ Landmark Network Real Estate LLC. И так это было по меньшей мере до начала 2022 года, о чем свидетельствует отчетность британской компании.

Но в 2022 году все изменилось. У компании Farmont Baker Street сменился юридический адрес, старые директора были уволены и наняты новые. Кроме того, в бизнес-реестре появились другие собственники - американцы Джош Баумгартен и Адам Шварц. Те же метаморфозы произошли с двумя компаниями, связанными с бизнесом Назарбаевой на Бейкер-стрит - Parkview Estates Management Ltd и Dynamic Estates Ltd.

Джош Баумгартен и Адам Шварц - директоры лондонского филиала компании Angelo Gordon. Эта инвестиционная компания заявляет на своем сайте, что управляет портфелем инвестиций примерно на $53 млрд. Инвестиции делаются "от имени пенсионных фондов, корпораций, некоммерческих организаций, суверенных фондов благосостояния и частных лиц" - то есть буквально от всех, у кого есть деньги. Судя по описанию деятельности, приоритет компании - консервативные инвестиции, в том числе в недвижимость.

Но есть в этой покупке одна странность: здания на Бейкер-стрит принадлежат не компании Angelo Gordon или одной из ее структур, а непосредственно менеджерам Джошу Баумгартену и Адаму Шварцу. Более того - после покупки вся недвижимость была переписана на их новую компанию Baker Melcombe Property Ltd, открытую в Джерси.

"Выходу к морю" удалось обнаружить еще несколько десятков объектов недвижимости, через другие компании записанные на тех же менеджеров Angelo Gordon. Вполне вероятно, это просто бизнес-практика корпорации и в этом нет ничего подозрительного. Но также возможно, что Баумгартен и Шварц просто ведут чуть более рискованный бизнес параллельно со своей основной работой, и купили этот квартал для себя. Еще одна версия, которую не стоит отбрасывать: они просто новые номиналы Дариги Назарбаевой, и по-прежнему управляют недвижимостью в ее интересах.

В любом случае, для компании, занимающейся консервативными инвестициями пенсионных накоплений, эта сделка как минимум спорная: такие фирмы не любят вкладывать деньги в объекты "с историей", особенно такой неоднозначной. А эта история уже не про Шерлока Холмса, а про дочь автократа, происхождение капиталов которой вызывает вопросы.

"Angelo Gordon была основана на идее построить фирму на непоколебимых принципах обслуживать своих клиентов и вести свою деятельность на высочайших профессиональных и этических стандартах", говорится на сайте компании. Покупка такой недвижимости выглядит не совсем совместимой с высочайшими этическими стандартами.

Возможно, отступление от стандартов связано с ценой продажи: согласно доступным данным, весь комплекс обошелся новому покупателю в £110 млн, что на $30 млн дешевле, чем он достался родным".