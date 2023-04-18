Крупнейший банк Кипра из-за санкций закрывает счета россиян

Самый крупный банк на Кипре - Bank Of Cyprus - разослал уведомления клиентам - гражданам России о том, что их счета будут закрыты. Внимание на это обратили в компании Main Partner Trust, которая оказывает комплексные услуги клиентам на Кипре. Эту информацию Forbes подтвердил еще один источник в банковской сфере.

Кому закроют счета

По словам директора Main Partner Trust Алены Сахаровой, банк начал рассылать уведомления на прошлой неделе. В письме клиентам сообщают, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения письма, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры "Знай своего клиента".

Как поясняют в Main Partner Trust, "триггером" для банка может служить налоговое резидентство России. Поводом для беспокойства в таком случае может стать ситуация, когда банк стал слишком часто запрашивать на проверку счета на оплату коммунальных услуг - вполне вероятно, что так комплаенс выясняет, действительно ли клиент длительное время живет на острове. Также поводом для закрытия счета может быть наличие дохода от санкционного бизнеса в России (например, дивидендов или зарплаты для сотрудников на удаленке санкционных компаний), "нетипичный" ВНЖ, например тип "F" или "визитер". В том числе это касается тех, кто находится на Кипре по визе "цифрового кочевника".

Клиентка банка в русскоязычном чате "Кипр чат" писала, что счет в Bank Of Cyprus использовала только для оплаты коммунальных услуг. Больших движений по счету не было, однако она все равно получила уведомление о его закрытии. Еще одна пользовательница делилась тем, что счет открывала давно под покупку недвижимости. Она ни разу не переводила деньги из России на Кипр, давно на пенсии и тем не менее тоже получила письмо о закрытии счета.

Не только Bank Of Cyprus

Источник Forbes на банковском рынке говорит, что Bank Of Cyprus закрывал счета россиянам и раньше. Причем зачастую под эту процедуру попадали даже старые счета клиентов, которые давно живут на Кипре. "Я точно знаю, что таких клиентов довольно много. И здесь основная проблема связана с тем, что они закрывают большое количество корпоративных счетов, то есть проблемы возникают не только у физических, но и у юридических лиц", - говорит собеседник Forbes.

Bank Of Cyprus считается крупнейшим на Кипре. По итогам прошлого года на банковских депозитах россияне (без учета кипрских компаний, которыми владеют граждане России) хранили более €700 000. Это на 6% больше, чем за год до этого. По словам Сахаровой, счета в Bank Of Cyprus могут иметь примерно 15% всех россиян, проживающих на Кипре. В структуре самого банка доля депозитов россиян, белорусов и украинцев еще более скромная - порядка 6%, следует из ежегодного отчета кредитной организации.

Банк в настоящее время не ведет операций в России и на Украине, говорится в отчете. Украинскую "дочку" он продал в 2014 году "Альфа-групп". В 2015 году Bank Of Cyprus продал и российскую "дочку" - Юниаструм Банк, - которая позднее вошла в состав "Восточного экспресс банка". При этом, по словам источника Forbes на банковском рынке, проблемы с закрытием счетов испытывают не только клиенты Bank Of Cyprus, но также те, кто обслуживается в подразделениях греческих Hellenic Bank и Alpha Bank.

Чего ждать дальше

Решение о закрытии счетов россиян в кипрском банке в Main Trust Partner связывают с опасением британских и американских санкций. Они запрещают оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг и компаниям, и физическим лицам из России, указывает компания в разъяснениях в Telegram-канале. Недавние пакеты санкций США включают меры, которые пресекают обход предыдущих ограничений. В последнем пакете Кипр лидировал по количеству лиц, добавленных в SDN-лист за помощь в обходе прошлых санкций, поэтому Bank Of Cyprus тратит значительные ресурсы на соблюдение всех ограничений.

"Сейчас процедуру закрытия счетов инициировал только банк Кипра, но банки второго эшелона в какой-то момент за ним последуют",- говорит Сахарова из Main Partner Trust. Банк пытается перестраховаться и исключить любые возможности использования для обхода санкций, говорит партнер, руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин. По его мнению, так проще, чем тратить много ресурсов на комплаенс и в итоге получить штраф или другие проблемы. Рябинин уверен, что это итог разъяснительной кампании, которую проводят в пока доступных для россиян юрисдикциях американские и европейские власти.

Ограничения кипрского банка связаны с недавним расширением блокирующих санкций США, согласен адвокат Forward Legal, Евгений Зубков. Он указывает, что каждый новый SDN-лист распространяет свое действие не только на участников списка, но и на аффилированных с ними лиц. Взаимодействие и с теми, и с другими может повлечь вторичные санкции, которых компании опасаются. "Таким образом, с каждым новым расширением SDN-list количество подсанкционных лиц и уровень сопутствующих рисков будут увеличиваться в геометрической прогрессии, что каждый раз будет сопровождаться отказом от сотрудничества и действующих контрактов", - говорит Зубков.

С ним согласен партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: если банк или брокер не может исключить риски обслуживать людей под санкциями и не хочет нести высокие операционные расходы, проще отказать в обслуживании.

Зубков полагает, что заявления о прекращении работы с россиянами со стороны иностранных банков будут звучать еще не раз, хотя примеров применения каких бы то ни было санкций в отношении кипрских банков, по мнению Федюкина, немного. Наиболее заметный из них - штраф $583 000, наложенный в 2020 году на американское подразделение Deutsche Bank за несоблюдение крымских санкций.