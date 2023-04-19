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В Бишкеке задержали липового установщика плит

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке задержали липового установщика плит. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октярбского района.

По ее данным, 20 сентября 2022 года в милицию обратился гражданин И.А. с просьбой принять меры в отношении гражданина О.Б., который 18 сентября 2022 года обманным путём, под предлогом установки и продажи плит прикрытия (ЖБИ) завладел денежными средствами в сумме 3 тысячи долларов. По настоящее время не выполнив обещанного скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин О.Ж. 1989 года рождения. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключение под стражу с содержанием в СИЗО-1 со сроком на два месяца.

В настоящее время установлено его причастность в совершении 3 аналогичных фактов преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/428940
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек
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