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Через приложение "Тундук" можно предъявлять 4 электронных докумета(список)

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- Назгуль Абдыразакова
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С каждым днем приложение "Тундук" становится все популярнее среди кыргызстанцев. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, за последние два месяца количество загрузок составило 189 989. Немаловажным фактором быстрого роста скачиваний Тундук стало вступление в силу и признание юридически значимыми цифровых документов. На сегодняшний день в приложении доступны 4 (четыре) цифровых документа: ID паспорт, техпаспорт авто, водительское удостоверение, свидетельство о рождении.

Для получения доступа к мобильному приложению требуется:

- скачать приложение в Google Play или App Store,

- получить бесплатно облачную электронную подпись в Центре обслуживания населения;

- пройти идентификацию в мобильном приложении "Тундук".

Справка: Мобильное приложение "Tunduk" - это быстрый и удобный доступ к государственным электронным услугам, является одним из составляющих экосистем государственного цифрового управления Кыргызской Республики, где основной платформой является Государственный портал электронных услуг по адресу


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URL: https://www.vb.kg/428942
Теги:
Интернет, паспорт, Кыргызстан, Документ
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