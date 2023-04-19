Через приложение "Тундук" можно предъявлять 4 электронных докумета(список)

С каждым днем приложение "Тундук" становится все популярнее среди кыргызстанцев. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, за последние два месяца количество загрузок составило 189 989. Немаловажным фактором быстрого роста скачиваний Тундук стало вступление в силу и признание юридически значимыми цифровых документов. На сегодняшний день в приложении доступны 4 (четыре) цифровых документа: ID паспорт, техпаспорт авто, водительское удостоверение, свидетельство о рождении.

Для получения доступа к мобильному приложению требуется:

- скачать приложение в Google Play или App Store,

- получить бесплатно облачную электронную подпись в Центре обслуживания населения;

- пройти идентификацию в мобильном приложении "Тундук".

Справка: Мобильное приложение "Tunduk" - это быстрый и удобный доступ к государственным электронным услугам, является одним из составляющих экосистем государственного цифрового управления Кыргызской Республики, где основной платформой является Государственный портал электронных услуг по адресу