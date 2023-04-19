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В Оше в этом году планируется завершить строительство школы

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов ознакомился со строительством нового и состоянием старого аварийного корпуса школы имени Исхака Раззакова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе мероприятия со стороны Ошского областного управления строительства и инженерной инфраструктуры отмечено, что данная школа включена в список тех недостроенных образовательных объектов, которые состоят на контроле у кабмина . Они так сообщили, что школу планируется достроить в этом году при своевременном выделении денежных средств из республиканского бюджета.

В рамках поездки градоначальник дал поручение соответствующим службам по согласованию с городским Управлением образования начать работу по демонтажу старого аварийного здания школы в рамках действующего законодательства.

Бакытбек Жетигенов подчеркнул уделить особое внимание вопросам качества строительных работ и срокам их проведения. А также было поручено соответствующим городским службам оказать всестороннее содействие в рамках своих полномочий о своевременном оказании помощи и поддержки при проведении строительных работ.

"Напомним, что школа имени Исхака Раззакова на 720 мест будет иметь волейбольные, баскетбольные и футбольные площадки, площадку с гимнастическими тренажерами, метеорологическая и географическая площадку, объект строится за счет средств республиканского бюджета, площадь основного здания составляет 7090,0 м2"- говорится в сообщении ошского муниципалитета


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URL: https://www.vb.kg/428943
Теги:
Ош, строительство, школа
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