МИД:В этом году в Венгрии будут трудоустроены свыше 2000 граждан КР

В Будапеште был организован первый кыргызско-венгерский форум по рынку труда и занятости. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в мероприятии приняли участие представители более 25 частных агентств занятости Кыргызской Республики и 30 рекрутинговых компаний Венгрии.

Участникам мероприятия были подробно разъяснены условия и порядок трудоустройства граждан Кыргызстана в Венгрии, с учетом включения Кыргызской Республики в список стран, имеющих упрощенный порядок трудоустройства в Венгрии.

В рамках мероприятия были организованы В2В встречи между кыргызскими и венгерскими работодателями. По итогам форума были подписаны более 25 соглашений и меморандумов о сотрудничестве между частными агентствами занятости двух стран. Ожидается, что в текущем году из Кыргызской Республики в Венгрии будут трудоустроены свыше 2000 граждан.