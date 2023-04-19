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МИД:В этом году в Венгрии будут трудоустроены свыше 2000 граждан КР

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- Назгуль Абдыразакова
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В Будапеште был организован первый кыргызско-венгерский форум по рынку труда и занятости. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в мероприятии приняли участие представители более 25 частных агентств занятости Кыргызской Республики и 30 рекрутинговых компаний Венгрии.

Участникам мероприятия были подробно разъяснены условия и порядок трудоустройства граждан Кыргызстана в Венгрии, с учетом включения Кыргызской Республики в список стран, имеющих упрощенный порядок трудоустройства в Венгрии.

В рамках мероприятия были организованы В2В встречи между кыргызскими и венгерскими работодателями. По итогам форума были подписаны более 25 соглашений и меморандумов о сотрудничестве между частными агентствами занятости двух стран. Ожидается, что в текущем году из Кыргызской Республики в Венгрии будут трудоустроены свыше 2000 граждан.


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URL: https://www.vb.kg/428944
Теги:
трудоустройство, Венгрия, Кыргызстан
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