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ГКНБ: Пресечен факт ввоза золота на сумму более 300 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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17 апреля на пункте приграничного учета товаров "Ак-Жол" задержана автомашина марки "JAC", направляющаяся в одну из крупных золоторудных компаний на территории Чуйской области, в которой находилось золото общим весом порядка 84 кг без соответствующих документов для ввоза товаров из государств членов ЕАЭС и учета в налоговых органах КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в настоящее время в рамках следственно-оперативных мероприятий с привлечением специалистов ГНС при МФ КР проводится работа по установлению суммы ущерба, нанесенного республиканскому бюджету.


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URL: https://www.vb.kg/428946
Теги:
ГКНБ, золото, Чуйская область
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