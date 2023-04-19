ГКНБ: Пресечен факт ввоза золота на сумму более 300 млн сомов

17 апреля на пункте приграничного учета товаров "Ак-Жол" задержана автомашина марки "JAC", направляющаяся в одну из крупных золоторудных компаний на территории Чуйской области, в которой находилось золото общим весом порядка 84 кг без соответствующих документов для ввоза товаров из государств членов ЕАЭС и учета в налоговых органах КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в настоящее время в рамках следственно-оперативных мероприятий с привлечением специалистов ГНС при МФ КР проводится работа по установлению суммы ущерба, нанесенного республиканскому бюджету.