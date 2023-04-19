Большая группа китайских туристов приехала в КР впервые после пандемии

Большая группа туристов из разных городов Китая прилетела из Урумчи в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба фонда развития туризма в КР.

По ее данным, это первый массовый организованный тур из этой страны после окончания пандемии.

Всего из Поднебесной приехали 20 человек. В течение трех дней китайские туристы посмотрят туристические достопримечательности Чуйской и Иссык-Кульской областей. После чего на автобусе через соседний Казахстан они отправятся домой.

Напомним, ранее Фонд поддержки развития туризма в КР провел встречу с китайскими туроператорами и представителем китайского Минэконома. Сотрудники Фонда рассказали гостям о туристических возможностях страны, провезли их по самым интересным местам. Тогда китайские гиды побывали во всех областях Кыргызстана, проехали по трассе Бишкек-Ош и посмотрели самые интересные места. Вдохновленные поездкой китайцы предложили разработать комбинированный тур. Фонд поддержки развития туризма помог им в его организации, а также инициировал выдачу китайским туристам виз электронного образца в упрощенном порядке.

"Из Китая туристы заезжают в Хоргос, далее едут в Алматы, потом в Бишкек. С Бишкека двигаются на юг, и далее через Ош в Узбекистан. Китайские туркомпании предложили сделать тур по трем странам: Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану", - рассказал вице-президент Фонда Абдисаит Каримбеков. Он отметил, что интерес китайских туристов поможет привлечь внимание инвесторов из КНР к проектам как в туризме, так и в других сферах экономики.

По словам китайских туроператоров, Кыргызская Республика необычайно красива и привлекательна для туристов. А упрощение визового режима могло бы еще больше увеличить поток желающих здесь побывать. Они призвали ввести безвизовый режим для граждан Китая или упрощенное получение ими краткосрочной визы, как это происходит в соседних Казахстане и Узбекистане. По словам китайских бизнесменов, комбинированные туры по трем странам в этом случае стали бы еще больше востребованы.