Турцию признали самым "Любимым направлением" в мире

Турция, имеющая многолетний опыт организации незабываемых свадеб, была названа "Любимым направлением" в мире на "Гала-церемонии награждения RSVP" от RSVP, ведущей мировой ассоциации организаторов роскошных свадеб.

RSVP - известная платформа, объединяющая мир роскошных свадеб и приемов, организации симпозиумов, конференций, церемоний награждения и сетевых мероприятий. С 2018 года проводимая раз в два года конференция RSVP является ведущим событием в мировой индустрии роскошных свадеб и приемов. В этом году встреча RSVP проходила в Мадриде, столице Испании. Конференцию вели специалисты в области свадеб, фуршетов и мероприятий, а также престижные спикеры. В конференции приняли участие около 250 участников из 30 стран, где проводились различные симпозиумы по трендам в устойчивых организациях, брендинге, свадьбах и мероприятиях.

Турция вернулась с церемонии с наградами

Конференция присудила "первое" место Турции, а церемония награждения была включена в мероприятие этого года. Премия RSVP Global Awards, состоящая из 20 категорий, присудила Турции награду "Любимое направление" в категории "Направление".

На церемонии также было объявлено, что следующая конференция пройдет в Стамбуле 2-5 апреля 2024 года. На мероприятии отмечалось, что Стамбул является одним из самых современных городов мира и способен на отличном уровне организовать широкомасштабную церемонию родины.

Турция – "любимое направление" свадебного туризма!

Турция стала одним из основных направлений для путешественников благодаря своему культурному наследию, сочетающему древние традиции Востока и современные качества Запада, а также разнообразной и уникальной кухне и бесконечным возможностям для шоппинга. Страна всегда готова принять пары со всего мира, которые хотят отпраздновать свою свадьбу в этом легендарном месте. Туристические города, такие как Стамбул, Бодрум, Анталья, Каппадокия, Гойек, Чешме и Фетхие, входят в число всемирно известных направлений, которые предлагают множество интересных вариантов от местоположения до гастрономии. Есть специально квалифицированные профессионалы, которые планируют эти свадьбы и приемы с высоким уровнем внимания к каждой части, и они удивят не только молодоженов, но и гостей своими прекрасными творениями и старинной посудой.

Стамбул: сочетание традиций и современности

Стамбул, "туристическая столица" Турции, является одним из самых популярных мест для проведения свадеб. Благодаря неповторимой атмосфере города, являющегося мостом между Востоком и Западом, и авиакомпаниям, предлагающим прямые рейсы практически из любой точки мира, Стамбул легко доступен для гостей с разных континентов, в этом его главное преимущество. . Гламурные и роскошные отели Стамбула имеют крытые и открытые площадки, в которых могут разместиться от 200 до 2000 гостей на свадьбе. В этих отелях с великолепной архитектурой и ультрасовременной инфраструктурой есть банкетные залы, спа-центры и пышные зеленые сады, где пары могут потворствовать своим сердечным желаниям и оставить воспоминания на всю жизнь.

Свадебные направления в Стамбуле не ограничиваются роскошными отелями. Как бывшая столица Османской империи, город имеет свои великолепные дворцы и виллы. Большинство из них восстановлено в первозданном виде и оснащено современными предметами. Большинство из них расположены вдоль Босфора, откуда открываются потрясающие виды и создается идеальная обстановка для эффектной свадьбы!

Бодрум: лучшее место для роскошных свадеб в самом сердце Турции и Эгейского моря

Бодрум, один из самых известных роскошных курортов Эгейского региона, предлагает прекрасные условия для романтических свадеб. Как и в Стамбул, в Бодрум можно легко добраться прямыми рейсами из столиц многих стран.

Что касается свадебных площадок, в Бодруме есть всемирно известные сети роскошных отелей и романтические отели с универсальными крытыми и открытыми помещениями для проведения мероприятий, которые могут вместить от 150 до 1000 гостей. Объединяя экспертов в области планирования и проведения свадеб от начала до конца, учреждения Бодрума предоставляют все необходимые услуги, чтобы воплотить в жизнь все мечты жениха и невесты.

Пары, которые хотят пожениться на одном из всемирно известных пляжей Бодрума, могут выбрать 5-звездочные курорты в регионе или свадебные места с более интимной и уникальной атмосферой.